Bakan Kurum: 'Kentsel dönüşüm projelerini ve millet bahçelerini gerçekleştireceğiz' - ERZURUM
Bakan Kurum: "Kentsel dönüşüm projelerini ve millet bahçelerini gerçekleştireceğiz" - ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İl Değerlendirme Toplantısına katılması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından bir otelde Erzurum İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
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