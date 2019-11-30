Bakan Kurum: 'Kardeş ülke Arnavutluk'a 500 konut yapıyoruz. Depremde zarar görmüş vatandaşlara en kısa sürede teslimlerini gerçekleştireceğiz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
( ŞANLIURFA ) Bakan Kurum: "Kardeş ülke Arnavutluk'a 500 konut yapıyoruz. Depremde zarar görmüş vatandaşlara en kısa sürede teslimlerini gerçekleştireceğiz"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- " (Arnavutluk depremi) Haberi alır almaz 11 kişilik bir ekibi yer tespiti yapmak, depremde zarar görmüş binaların tespitlerini yapmak üzere görevlendirdik"
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