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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz'

Bakan Kurum: 'Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz'

Kurum'un açıklamaları

Kaçak Kaçak Yapı Bakanlık 

-detaylar

( ANTALYA -2) Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"-"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz. Parsel bazlı plan değişikliklerinin yapılmasına müsaade etmeyecek, ada bazlı dönüşümler yapılabilecek" ANTALYA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.

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