Bakan Kurum : "( İzmir ) Maalesef şehrimizde çöplerimiz vahşi depolanıyor" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir Valiliğinde açıklamalarıİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (3)Kurum: " İzmir Körfezimizin kirliliğini giderecek atık su arıtma tesisi yapılması çok önem arzediyor. İnşallah 2023 yılına kadar İzmir Körfezi'ne atık su bırakmayacağız. Atık su atılmasına müsaade etmeyeceğiz"Kurum: "Maalesef şehrimizde çöplerimiz vahşi depolanıyor. Bu vahşi depolamaya ilişkin biz artık bırakın çöp depolamayı Sıfır Atık uygulamasına geçtik"
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