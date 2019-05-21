Bakan Kurum: “Her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünü sağlayacağız” - ANKARA
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda iftar - İftar programına katılanlardan görüntüler - Bakan Kurum'un programa gelişi - Bakan Kurum'un konuşması - Kurum: - “Her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünü sağlayacağız”ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi.(1)
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