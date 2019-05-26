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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz' - İSTANBUL Video

Bakan Kurum: 'Hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz' - İSTANBUL Video

Bakan Kurum: "Hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz" - İSTANBUL - Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi - Hacıabdullahlılar Şehit Muallim Ethem Yardımlaşma ve Dayanışma ve Derneği'nin iftarı - Davetlilerden görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - İftar yemeğinin yenilmesi - Toplu fotoğraf çekimi"Hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Şaibenin yer almadığı, milletimizin rahat bir şekilde oy kullanacağı ve İstanbul 'un başkanını seçeceği hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz. Seçim tarihine kadar her bir günü dolu dolu geçireceğiz" - Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: - " İstanbul Büyükşehir'de yarım kalan bir işimiz var. Bu yarım kalan işimizi de 23 Haziran'da tamamlamamız lazım"İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şaibenin yer almadığı, milletimizin rahat bir şekilde oy kullanacağı ve İstanbul 'un başkanını seçeceği, hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz. Seçim tarihine kadar her bir günü dolu dolu geçireceğiz." dedi.
Bakan Kurum, Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde, Hacıabdullahlılar Şehit Muallim Ethem Yardımlaşma ve Dayanışma ve Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.
Niğdelilerin misafirperver olduğunu ve güzel kültürlerini İstanbul 'a taşıdıklarını belirten Kurum, "Niğde, bağlarına türküler yakılan bir ilimizdir. İstanbul 'da yaşayan yaklaşık 100 bin Niğdeli kardeşimiz var. Başta Niğdeli Şehit Muallim Hasan Ethem olmak üzere bu ülke için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Kurum, " İstanbul umuzun geleceğini hatta geçmişini ilgilendiren çok önemli bir seçimimiz var. Milletimiz sandıkta son sözü söyleyecek. Şaibenin yer almadığı, milletimizin rahat bir şekilde oy kullanacağı ve İstanbul 'un başkanını seçeceği, hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz. Seçim tarihine kadar her bir günü dolu dolu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, 23 Haziran'a kadar gece gündüz demeden çok çalışacaklarını belirterek, gönül belediyeciliğinin, hizmet belediyeciliğinin ne olduğunu vatandaşlara anlatacaklarını bildirdi.Kurum, "Biz her zaman Esenler'in yanında olacağız. Esenler'deki kardeşlerimizin ihtiyacı olan neyse öncelik sırasına göre başkanımızla teşkilatımızla birlikte yapmaya gayret göstereceğiz. Milletimiz inşallah yeniden tarih yazacak. AK Partimize, Binali Başkanımıza destek verecektir." diye konuştu.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da "Benim Esenler'deki her bir kardeşime söylemem gereken iki cümle var. Bir tanesi 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir destek verdiniz ve bu kardeşinizi İstanbul 'da en yüksek oyla seçilen belediye başkanı yaptınız, hepinize teşekkür ediyorum. İkincisi de İstanbul Büyükşehir'de yarım kalan bir işimiz var. Bu yarım kalan işimizi de 23 Haziran'da tamamlamamız lazım. 23 Haziran'da hak yerini bulacak ve Binali Yıldırım başkan olacak." ifadelerini kullandı.

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