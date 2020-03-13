Bakan Kurum, Elazığ'da incelemelerde bulundu

-Bakan Kurum ve beraberindekilerin depremzedeler ile sohbet etmesi

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle devam eden yıkım, enkaz kaldırma ve temel alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı, ardından saha incelemesi yaptı.Bakan Kurum, ilk olarak Abdullapaşa Mahallesi’ne, ardından Sürsürü Mahallesi'ne geçti. Temel alt yapı çalışmalarına başlanan binaların bulunduğu alanı inceleyen Kurum, ilgililerden bilgi alıp, depremzedelerle görüşerek taleplerini dinledi. Daha sonra Mustafapaşa Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum ve yardımcısı Fatma Varank’a, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ile Sermin Balık eşlik etti. Saha incelemesi sonrası Bakan Kurum kentten ayrıldı.



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