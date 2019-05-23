Bakan Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı - ANKARA
- Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması - Çocuklara dondurma dağıtılmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği iftara katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım