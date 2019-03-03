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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz' - ANKARA

Bakan Kurum: 'Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz' - ANKARA

Bakan Kurum: "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi detaylar - Bakan Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşu Akil İnsanlar Akil İnsan Sivil Toplum 

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