Bakan Kurum: '31 Mart'ta zillet ve illet ittifakında olanlar kaybedecek' - ANKARA
Bakan Kurum: "31 Mart'ta zillet ve illet ittifakında olanlar kaybedecek" - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya geldi.
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