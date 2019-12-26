Bakan Kurum: '25-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır'' - ANKARA
Bakan Kurum: "25 - 35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır'' - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması (6)ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi. (6)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) 25 - 35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır, gerçek dışıdır ve kasıtlıdır." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır."
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