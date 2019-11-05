Bakan Kurum: '2023 giden yolda Erzurum'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz' - ERZURUM
Bakan Kurum: "2023 giden yolda Erzurum 'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz" - ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması - Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısıERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum 'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından bir otelde Erzurum İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
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