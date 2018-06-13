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( BİNGÖL ) Bakan Kurtulmuş:“Türk'ün, Kürt'ün yada Arap'ın birbirinden ayrı bir geleceği yok" BİNGÖL



- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Nasıl bu oyunu geçmişte dedelerimiz bozduysa şimdi de biz bozacağız. Türkün, kürdün yada arabın birbirinden ayrı bir geleceği yoktur. Türkün, kürdün ve arabın kaderi de birbirine bağlıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bingöl Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı’nda iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucu açtı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Kurtulmuş, terör örgütlerinin bu bölgenin insanlarının arasında kin, kan ve gözyaşı koyarak birbirlerinden tamamen ayırmak istediklerini söyledi.



Bu oyunu bozacağız diyen Bakan Kurtulmuş;"Bu oyunu hep beraber bozacağız. Bingöllüler bozacak, Muşlular bozacak, Diyarbakırlılar bozacak, Mardinliler, Urfalılar bütün Türkiye bu oyunu bozacak. Biz biriz, beraberiz kardeşiz ve aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu bölgede ne Türkün kürtten ne kürdün araptan ayrı bir özelliği yoktur”ifadelerini kullandı. “25 bin dolar seviyesinde milli gelirimiz olacaktı” Türkiye’nin terör örgütlerine ciddi bir maliyet harcadığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Eğer Türkiye gücünü, kaynaklarını, imkanlarını teröre değil de Türkiyeleşmeye ayırabilseydi bugün Türkiye’de 25 bin dolar seviyesinde milli gelirimiz olacaktı. Şimdi bu kampanyalar ile bunları yaptırmayacağız falan diyorlar ya araba da, köprüde yaptırmayacağız diyorlar. Eğer Türkiye kaynaklarını teröre değil de tam manasıyla kalkınmaya harcayabilseydi bugün dünya çapında araba markalarımız olacak, bugün dünya çapında uçaklarımız olacak ve dünyanın altıncı yedinci büyük ekonomisi olacaktı. Bütün bu fitne faaliyetleri karşımızda kin ve gözyaşı ile sonuç vermedi. Aynı zamanda fukaralık olarak karşımıza çıktı. Bu bölgenin halkları işsiz, aşsız bir şekilde bırakıldı. Şimdi Allah’a çok şükür AK Parti döneminde hem bölgesel kalkınmaya hem de ulusal kalkınmaya önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Ulucami’de Akşam Namazını kılan Kurtulmuş partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Bakan Kurtulmuş konuşmasında, “Bir müddet kadar maalesef çukur eylemleriyle, çatışmayla, silahla, kanla, gözyaşıyla oyunlar oynandı. İnsanlar burada son derece tedirgin bir şekilde günleri geçirirken, tabiri caizse bütün Türkiye diken üstünde otururken, şimdi bütün bölgenin Allah’ın izniyle ve hükümetimizin gayretiyle son derece dirayetli duruşuyla tam manasıyla bir diyarı huzur haline gelmiş bulunuyor”şeklinde dile ifade etti.

“Türkün, kürdün ve arabın kaderi de birbirine bağlıdır” Konuşmasını sürdüren Kurtulmuş, “Bütün bu dolaşmalarımız ve gezmelerimizden bir kez daha görüyor ve inanıyoruz ki Anadolu diye üzerine bastığımız bu coğrafya, bu topraklar, bu vatan aslında içinde büyük zenginlikler barındıran bir yerdir. 780 bin kilometrelik bu topraklar kim gelirse gelsin ve içinde kim olursa olsun bir ana kucağı gibi herkesi sarıyor. İnsanları aynı köklerin, aynı soyun, aynı aşiretin insanlarını böldüler. Bir kısmı orada kaldı bir kısmı burada kaldı. Ancak bu bölgelerin insanlarının gönüllerini, zihinlerini ve inançlarını bölüp parçalamaya, birbirlerine düşman hale getirmeye güçleri yetmedi. Arap, Kürt, Türk yada başka bir ırk bu bölgede yaşayan insanlar birbirlerine düşman olmadı. Yine kardeşçe, akraba olarak aynı şekilde yaşamaya devam etti. Bir asırdır birbirine düşüremedikleri bu halkların içlerine kin, kan, nefret sokmak istiyorlar. Nasıl bu oyunu geçmişte dedelerimiz bozduysa şimdi de biz bozacağız. Türkün, kürdün yada arabın birbirinden ayrı bir geleceği yoktur. Türkün, kürdün ve arabın kaderi de birbirine bağlıdır” diyerek sözlerini tamamladı. (YA-HİV-

