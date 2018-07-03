Bakan Kurtulmuş: 'Millet ekonomide istikrar istiyor' - İSTANBUL
Bakan Kurtulmuş: "Millet ekonomide istikrar istiyor" - İSTANBUL - Bakan Kurtulmuş'un karşılanması - Salondan detaylar - Bakan Kurtulmuş'un konuşmasıİSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletin ekonomide istikrar istediğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümesinden yana oy kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürürken bu gelişmeyi toplumun bütün kesimlerinin paylaşmasından yana oy kullanıyor. 24 Haziran'ın verdiği mesajlardan birisi de budur." dedi.