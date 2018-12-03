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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz'

Bakan Koca: 'Stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz'

Bakanın konuşması

Tetanoz Aşısı Difteri 

-Detaylar

( ANKARA ) Bakan Koca: "Stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların ülkemizde üretilmesini hedefliyoruz"- "Yerli difteri, tetanoz aşısı ruhsat almak üzeredir" ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
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