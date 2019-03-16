Bakan Koca: "Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz" - AFYONKARAHİSAR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyaretinden görüntü - Sağlık Bakanı Koca'nın çocuklara oyuncak dağıtması - Sağlık Bakanı Koca'nın esnaf ziyaretinde konuşması - Sağlık Bakanı Koca'nın konuşması - Sağlık Bakanı Koca'nın Sinanpaşa Devlet Hastanesi temel atma törenine katılması"Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada biliyorsunuz 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesini sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada hizmet veren ve hastanın artık oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla, ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak"AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada biliyorsunuz 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesini sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada hizmet veren ve hastanın artık oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla, ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak." dedi. Koca, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.Daha sonra Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Koca, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Koca, esnaf ziyaretinde her girdikleri mağazada ikramlarla karşılaştıklarını vurguladı." Afyonkarahisar 'ın tabiki lokumu, helvası ve sucuğunun tadı için çok şeyler söylenebilir" diyen Koca, "Fakat, tatlıdan da uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'nin en iyi sucuğu Afyonkarahisar ve Kayseri diyebiliriz." dedi. Ardından Koca, Afyonkarahisar 'ın Sinanpaşa ilçesinde Sinanpaşa 50 yataklı Devlet Hastanesinin temel atma merasiminde, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde sağlıkta özellikle 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmayı kendilerine hedef ettiklerini söyledi.
Sağlık sisteminin her geçen gün dünyada önemli bir noktaya geldiğini hepimizin bildiğini savunan Koca, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemler artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz." diye konuştu. " Afyonkarahisar 'da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak tematik sağlık bilimleri üniversitesinin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum" diyen Koca, şöyle konuştu:"Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun. Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada biliyorsunuz 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesini sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada hizmet veren ve hastanın artık oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla, ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak." - "Özellikle Sinanpaşalı kardeşlerimizin sağlık hizmetini bulundukları ilçede verebilir olmak"Koca, şehir hastanelerinin varlığı her geçen gün sağlık turizmi için de önemli birer kuruluş olacağını kaydetti. Biz bu şehir hastanelerinde nitelikli insan kaynağıyla birlikte özellikle üniversiteleriyle işbirliği içinde mükemmeliyet merkezlerinin de olduğu hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacağını anımsatan Koca, "Bugün buraya temelini atmak üzere geldiğimiz hastanemiz içinde biliyorsunuz 50 yataklı ve 15 diyaliz ünitesi olan 4 yoğun bakımı olan bir hastanenin temelini atmak için bir aradayız. Burada esas yapmak istediğimiz özellikle Sinanpaşalı kardeşlerimizin sağlık hizmetini bulundukları ilçede verebilir olmak." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım