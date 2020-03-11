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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Koca:'14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım'

Bakan Koca:'14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım'

BAKANLARIN AÇIKLAMALARI

( ANKARA - 4) Bakan Koca:"14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım"-"Bu virüs yurt dışı kaynaklı. Bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz ve yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Kurulun da önerisiyle vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu yüzden sorun küresel, mücadele ulusal diyorum. Çözüm basit. Hiçbir vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmesin. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da dışarı çıkmamaya çalışsın"-"14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım"-“Yaz döneminde virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun da ön görüsü.”

Yurt Dışı Hassasiyet 

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