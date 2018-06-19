Bakan Kaya: 'Biz, ekmeğimizi sizlerle birlikte büyütmenin derdindeyiz' - İSTANBUL İzle
Bakan Kaya: "Biz, ekmeğimizi sizlerle birlikte büyütmenin derdindeyiz" - İSTANBUL - İrfaniye Çarşısı'nda kahvaltı programı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşmasıİSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında İrfaniye Çarşısı'nda kahvaltı programına katıldı. Bakan Kaya: "Biz, ekmeğimizi sizlerle birlikte büyütmenin derdindeyiz." - 2 -