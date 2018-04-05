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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kaya, AK Parti Gençlik Kolları kongresine katıldı

Bakan Kaya, AK Parti Gençlik Kolları kongresine katıldı

Bakanın karşılanması

Belediye Meclisi Allah Hamdolsun Teröristler Seçilme Hakkı 

-Genel ve detaylar
-Bakanın salona gelişi
-Genel ve detaylar
-Bakan Kaya’nın konuşması
-Plaket takdimi
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bugüne kadar vesayeti zihniyetiyle asker elbisesi giymiş darbeci teröristlerle Türkiye istikamet çizmeye çalıştıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kilis İl Gençlik Kongresinde yaptığı konuşmada. Kilis’te olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Biz bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda ilimle irfanla, barış ve adaleti savunanlar olarak, bu toprakları kendimize yurt edindik. Bu topraklar tarih boyunca hep zor bir coğrafya oldu bugün de Aziz milletimizin, birlik ve beraberliğine kardeşliğinden rahatsız olanlar, bu topraklarda oyunlar kurmaya devam ediyorlar. Topraklarımız üzerinde milletimize operasyonlar, çekmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar vesayeti zihniyetiyle asker elbisesi giymiş darbeci teröristlerle Türkiye istikamet çizmeye çalıştılar. Ne zaman yerli ve milli kaynaklarını harekete, geçirmek istesek ne zaman kendisi gibi düşünenleri kendisinden olanları iktidara taşımak istese, ‘ Aba’ altından sopa göstererek, milletimizi sindirmeye çalıştılar. Ama onların kurduğu tuzakları oyunları hamdolsun milletimiz her seferinde boşa çıkardı. Bu millet bütün oyunları bizatihi kendisi bozmuştur” dedi Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Sevgili kardeşlerim 2019 seçimleri önümüzde tarihi bir seçim olarak duruyor. Ülkemizin kaderini etkileyecek, seçimler sadece ülkemizin değil coğrafyamızın kaderini dünyanın kaderini seçimler geliyor. 2019'da bu seçimlerin kaderi aslında gençlerin kaderine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu seçimde biz inşallah 18 yaşında genç kardeşlerimize, seçilme hakkını vererek tüm meclislerde belediye meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm meclislerde ve teşkilatlarda daha fazla genç kardeşlerimizi görmek üzere gayret ediyoruz, çalışıyoruz, bakın sevgili kardeşlerim bir dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama bugün kişi başı geliri olan ha dünyanın en fazla insanı yapan ülkesi halindeyiz bu bizim için büyük bir onurdur” diye konuştu.
Kongreye AK parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, AK parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile partililer katıldı.

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