Bakan Kasapoğlu: “Yol yapacakları yerde çukur kazdılar”

-Bakanın seçim otobüsünün üzerinde halkı selamlaması

-Bakanın konuşmaları

-Esnaf ve gençlerle bir araya gelişi

-STK’lar ile bir araya gelişi



( VAN ) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Van'da VAN



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yol yapacakları yerde çukur kazdılar, sadece yolları çukurlarla donatmadılar, delik deşik ettikleri yolların yanında bu aziz milletin gönüllerini delik deşik ettiler" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Buradan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, birlik ve beraberliklerini hiçbir örgüt ve şebekenin ilelebet bozamayacağını belirtti.

Van için, Türkiye için, her türlü hileye, oyuna vesayet güçlerine rağmen daha güçlü yürüyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, “Bu medeniyet beşiği toprakları, bu coğrafyanın yiğit insanlarını çok kez tuzağa düşürmeye çalıştılar. Ama Van'ın fedakar, cefakar, kahraman insanların onların tuzaklarına hiçbir zaman kalmadı. Van'ımız her şeyin en güzeline layıktır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Van'ın yarınları için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir, üretmek, inşa etmek, sevgi, merhamet, kardeşlik demektir. Biz inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birilerinin nefret söylemlerine inat sevgiyi büyüteceğiz. Onların ayrılıkçı, bölücü tavırlarına inat beraberliği, dayanışmayı güçlendireceğiz. Onların imha edici, yıkıcı tavırlarına inat daha çok üreteceğiz” diye konuştu.

“Türkiye'nin her yerinde en kaliteli tesisler inşa edildi” Sporun bedensel sağlık ve zihinsel rahatlık açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu ve sporcuyu çok sevdiğini anımsattı. Son 17 yılda ülkemizde çok ciddi spor tesisleşmesi gerçekleştiğine vurgu yapan Kasapoğlu, “Bundan sonraki süreçte bu tesisleri daha da artıracağız. Van'daki tesis eksikliğini de bir yıl içinde gidermeyi taahhüt ediyorum. Şu anda Van'ın 15 noktasını tespit ettik, oralarda futbol, voleybol, basketbol alanlarının olduğu semt sahalarını sizlerin hizmetine sunacağız. Bunun yanında yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Bunun için evlerinize yakın semt havuzlar inşa edeceğiz. Bunları da bir yıl içinde sizlerin hizmetine sunacağız. Sporun sadece futboldan ibaret değil, bu nedenle Van'ın güzel gençlerine daha çok imkan sunmak amacıyla 4 yere kapalı tenis kortu inşa ederek, şampiyon tenisçiler yetiştireceğiz." şeklinde konuştu.

“Nifak şebekesinin oyununa gelmeden birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız” İnsanlara her gün daha fazla hizmet etmenin heyecanıyla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlarımızın temiz duygularını istismar ederek aldıkları oylarla, yetkiyle, inşa edeceklerine imha etmeyi seçtiler. Yapacaklarına yakmayı tercih ettiler. Yol yapacakları yerde çukur kazdılar, sadece yolları çukurlarla donatmadılar, delik deşik ettikleri yalların yanında bu aziz milletin gönüllerini delik deşik ettiler. Biz inşallah 31 Mart'ta gönlümüzü yakan, ciğerimizi yakan, canlara kıyan o odaklara hep birlikte dik durarak 'yeter artık yeter' diyeceğiz. Bundan sonda zaman üretme, inşa etme, bir ve beraber olma zamanıdır diyeceğiz. Onların ayrıştırıcı söylemlerini bir kenara atacağız. Onlara değil onların iş birliği yaptığı tüm odaklaradır bu mesajlarımız. Vanlı kardeşlerimin gür sedasının sadece Ankara'dan değil dünyanın her yerinden duyulacağına inanıyorum. Hiçbir nifak şebekesinin oyununa gelmeden birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız." Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Kültür Sokağı esnafı ve gençlerle bir araya geldi. Buradaki programının ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, İpekyolu Gençlik Merkezi’nde kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.