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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: 'Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum' - SAMSUN

Bakan Kasapoğlu: 'Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum' - SAMSUN

Bakan Kasapoğlu: "Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum" - SAMSUN - Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıYeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum"SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, "Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.
Kasapoğlu, Samsun 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da canice, alçakça bir saldırı sonucu 50'ye yakın kişinin şehit olduğunu söyledi.

Hiçbir şekilde hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği cinayet ötesindeki katliamı şiddetle kınayan Kasapoğlu, "Buna vesile olan, bunu yapanları lanetliyorum. Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, İslam'ın nurunu hiçbir zaman hiçbir gücün söndüremeyeceğini vurguladı.

Şehit Terör Saldırısı Katliam Cinayet Saldırı 

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