Bakan Gül: 'Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım' - GAZİANTEP Haberi
Bakan Gül: "Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım" - GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."
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