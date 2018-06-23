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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Gül: 'İnkar politikalarını elimizin tersiyle ittik' - GAZİANTEP Video

Bakan Gül: 'İnkar politikalarını elimizin tersiyle ittik' - GAZİANTEP Video

Bakan Gül: "İnkar politikalarını elimizin tersiyle ittik" - GAZİANTEP - Mitinge katılan vatandaşlar - Adalet Bakanı Gül ve beraberindekilerin platformda halkı selamlaması - Bakan Gül'ün konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütün inkar politikalarını ellerinin tersiyle ittiklerini belirtti.
Bakan Gül, partisince Gaziantep 'in Mevlana ve Vatan mahallelerinde düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti.AK Parti öncesi hiçbir vatandaşın itibarının olmadığını savunan Gül, şöyle konuştu:"Paran varsa bu ülkede, her türlü iyi muameleyi görürdün. AK Parti öncesi hastaneye gittiğinizde ameliyat parası isterlerdi. Anneniz ameliyat olacak, eğer paranız yoksa olamazdı, o tablo gözünüzün önünden hiç gitmemiştir. Bu ülkede AK Parti'den önce insanın değeri yoktu. AK Parti geldi 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi.
Bu ülkede parası olmadığı için hastanede rehin kalan vatandaşlarımız vardı." - "Derdini dinlemeyen bir devlet anlayışı vardı"Eski Türkiye'nin karanlık olaylarla anıldığını ancak yeni Türkiye'nin kalkınma ve huzur ile anıldığını ifade eden Gül, yapılan her hizmetin insan odaklı olduğunu, parti ayırımı yapılmadığını vurguladı.Gül, 24 Haziran seçimlerinin ülke ve millet için önemine değinerek, şöyle devam etti:"Eskiden Kürt kardeşim Kürtçe konuşamazdı, ninni, şarkı söyleyemezdi. Bugün devletin bir kanalı Kürtçe yayın yapıyor. Ben Adalet Bakanı olarak söylüyorum, bu ülkede Türkçe bilmeyen bir annemiz mahkemeye işi düşse derdini anlatamazdı. Derdini dinlemeyen bir devlet anlayışı vardı. Kürtçe konuştuğu zaman hakimler 'yaz kızım anlaşılmayan, bilinmeyen bir dil' derdi. Şimdi Kürtçe konuştuğu zaman mahkeme tutanağına geçiriyor. Cezaevinde oğlunu görmek isterse bir anne, 'Kürtçe konuşamazsın' derlerdi. Bütün bu inkar politikalarını elimizin tersiyle ittik."Gül, konuşmalarının ardından milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.

Politika Ürdün İran Seçimleri Milletvekili Ameliyat 

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