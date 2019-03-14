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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Gül'den AP yorumu: 'Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu rapor' İzle

Bakan Gül'den AP yorumu: 'Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu rapor' İzle

Bakan Gül AP açıklaması

Terörle Mücadele Özgürlük Yargı Sistemi Müzakere Irak 

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( ANKARA ) Bakan Gül'den AP yorumu: "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu rapor" ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilen rapora ilişkin, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor, tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bu raporun hiçbir karşılığı bulunmamaktadır" dedi.
Avrupa Parlamentosu (AP), Hollandalı raportör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu 109'a karşı 370 oyla kabul etti. Raporun kabul edilmesine ilişkin bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor, tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bu raporun hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak tarihi bir çelişkidir. Terörle mücadelede bu politik seçicilik dünyanın hayrına değildir. Türkiye'nin varlık ve bekasına yönelen tehditlere verdiği karşılık, meşrudur, zorunludur, yerindedir” şeklinde konuştu.
Reform iradesinin canlı tutulacağına dikkati çeken Gül, “Bekası için üstüne titrediğimiz şey, adil devlettir, özgür millettir, güçlü Türkiye'dir. Bunlardan hiç biri, dostluk iddiasında olanları rahatsız etmemelidir.Ne özgürlükleri güvenliğe, ne de güvenliğimizi özgürlüklere feda edemeyiz.Bunları beraber, bir arada yaşatacağız.Bu nedenle terörle mücadelemiz, özünde bir hak ve özgürlük mücadelesidir.Bu mücadelede yanımızda duranları da, Türkiye'yi yalnız bırakanları da elbette unutmayacağız. Avrupa ile ilişkilerimizin akıbeti ne olursa olsun, biz Türkiye'nin yargı sistemini çağına ve insanına yaraşır bir düzeye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Reform irademizi canlı tutuyoruz, canlı tutacağız” diye konuştu.

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