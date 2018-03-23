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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: 'Siz bize şehidimizin emanetisiniz'

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: 'Siz bize şehidimizin emanetisiniz'

Bakanın eve gelişi

Baba Ocağı Şehit Babası Şehit Aileleri Terör Örgütü Şehit Ailesi 

-Bakanın şehit ailesi ile görüşmesi
-Yapılan konuşmalar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ -HD) Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: "Siz bize şehidimizin emanetisiniz" TEKİRDAĞ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ki Şehit Kadir Dadaş’ın baba ocağını ziyaret etti. Bakan Kaya, şehit babası Cemal Dadaş ve anne Fikriye Dadaş ile bir süre sohbet etti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailelerin hep yanında olduklarını vurgulayarak ailenin kendilerine şehidin emaneti olduğunu ifade etti.
2012 yılında Tunceli’de hain terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Er Kadir Dadaş’ın Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki evini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, burada şehit ailesi ile bir süre sohbet etti. Bakan Kaya, “Siz bize şehidimizin emanetisiniz. Çok üzüldük size yapılan çirkin davranışa da çok üzüldük. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz size sahip çıkmak hepimizin görevi biz şehitlerimizin emanetine diyoruz ki başımızın üstünde yerleri var her zaman onların her türlü ihtiyacını sıkıntısında yanınızdayız. Siz bize emanetsiniz. Biz yanınızdayız Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın çok selamlarını getirdim sizlere Rabbim sabır versin sizlere, cennetinde kavuştursun inşallah, biz sizin yanınızdayız her türlü sıkıntınız ile ilgileneceğiz. Siz bize emanetsiniz. Aile bakanlığımız ve il müdürlüğümüz ile yanınızdayız. Bu şehit ailelerin dik duruşu bize güç veriyor” dedi.
“Evimin ruhsatını versinler yeter" Geçtiğimiz günlerde CHP’li Kapaklı Belediyesi tarafından şehit ailesine gönderilen icra dosyası ile gündeme gelen şehit babası Cemal Dadaş tek sıkıntısının olduğunu ifade ederek, “Benim tek sıkıntım var, bana bir imarsız ev yaptırdılar şimdi de ne ruhsat alabiliyoruz nede yıkım emri geldi yani ben çocuğumu unuttum ben kendi derdime 12 nüfusum var benim ruhsat vermiyorlar. Tek istediğim evime ruhsat vermeleri başka hiçbir sıkıntım yok. Allah askerimize de devletimize de zeval vermesin tabi ki bu vatan benimdir. 2-3 tane çocuğum var bugün isterse bugün gönderirim. Yani ben kendim bile giderim vallahi giderim. Niye gitmeyeyim önce vatan. Evlatsız olur ama vatansız olmaz bu bir gerçektir. Hiç kimsede bu vatanı bölemez, bölmeye hakkı da yoktur. Burada hür yaşıyoruz. Ben Şehit oğlum için gurur duyuyorum. Vatan sağ olsun millet için şehit oldu. Gururla yaşıyorum ve gururla taşıyorum” şeklinde konuştu.
Bakan Kaya, Kapaklı ilçe müftüsü İsa Aktaş’ın yaptığı duanın ardından şehit ailesi ile bir süre daha basına kapalı sohbet etti
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