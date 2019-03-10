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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Fatih Dönmez: ”Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek”

Bakan Fatih Dönmez: ”Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek”

Bakanın alana gelişi

Doğalgaz Elektrik İhracatı Milyar Dolar Elektrik Kesintisi Özel Sektör 

-Bakanın karşılanması
-konuşma

( İSTANBUL )- “ Son 2 yıldır, elektrik ihracatımız elektrik ithalatımızdan daha fazla oldu” İSTANBUL

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 2 yılda elektrik ihracatının elektrik ithalatından daha fazla olduğunu belirterek, “Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek” ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Kartal’da , Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez burada Bayburtlularla ve Kartallı vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Dönmez, Türkiye’nin elektriği üretme ve dağıtma konularında kat ettiği yollardan bahsetti. Ayrıca petrol ve doğalgaz konularındaki hedeflerinden de söz etti. “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir kaynaklar” Bakan Dönmez; “Geçmişte maalesef tükettiğimiz elektriği üretecek sistemler yoktu. Son 15 yılda hem kamu hem özel sektör olarak bu alanda, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun neticesinde de elektrik kesintisi sıkıntısından bahsetmiyoruz. Teknik tabirle, arz güvenliği sağlanmış oldu. Oluşan arızalar, şebekede oluşabilecek arızalardan dolayı geçici kesintiler var. Onunla da yoğun bir mücadele içindeyiz. Hem arz tarafında hem üretim tarafında, hem üretilen elektriği kapıya kadar getirmek için yapılan şebekenin işletmesi anlamında ciddi bir yatırım ve hizmete ihtiyaç var, bunu da büyük oranda aşmış durumdayız. Daha iki sene öncesine kadar elektriği de ithal ediyorduk ama son 2 yıldır, elektrik ihracatımız elektrik ithalatımızdan daha fazla oldu. Birincil enerji kaynağı açısından ülkemiz hala doğalgaz ithal ediyor petrol ithal ediyor. Zaman zaman belli oranlarda kömür ithalatı söz konusu. Bunu azaltmak için de hamle başlattık. Daha çok yerli daha çok yenilenebilir kaynaklara nasıl ağırlık verebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl, ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan ürettik, bu yıl Hamdolsun Ocak ayında, yüzde 60'la başladık, İnşallah böyle devam eder. Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. Petrolde de şunu ifade edeyim, geçtiğimiz yıl ürettiğimiz 45 bin varillere ulaştı, bu sene 50 bin varilin üzerine çıkartmak istiyoruz” dedi.

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