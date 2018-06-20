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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba, vince çıkıp flama astı - ŞANLIURFA

Bakan Fakıbaba, vince çıkıp flama astı - ŞANLIURFA

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın miting alanı ziyareti - Bakan Fakıbaba'nın vince çıkıp flama asmasıBakan Fakıbaba, vince çıkıp flama astı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa 'da bugün yapacağı miting öncesi partililerle birlikte vince çıkarak, alana flamaları yerleştirdiŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa 'da miting yapacağı alanda vince çıkarak parti flamalarını astı.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Şanlıurfa 'da düzenleyeceği mitingin hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Bakan Fakıbaba da miting alanını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.Fakıbaba, daha sonra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile vincin sepetine binerek alandaki aydınlatma direğine Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını astı.Fakıbaba, Twitter hesabından da paylaştığı görüntülerin altına eklediği mesajında, "Yarınki büyük Şanlıurfa mitingimiz için İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla son bayraklarımızı da astık. Miting alanı hazır, Şanlıurfa Reis'i ile kucaklaşmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Miting Alanı Aydınlatma Direği 

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