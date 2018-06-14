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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba şehit yakınlarıyla iftar yaptı - ŞANLIURFA

Bakan Fakıbaba şehit yakınlarıyla iftar yaptı - ŞANLIURFA

- İftar yemeğinden detay - İftar yemeğine katılan şehit yakınları - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın iftar yemeğine gelişi - Bakan Fakıbaba'nın konuşması - Temel atma töreniBakan Fakıbaba şehit yakınlarıyla iftar yaptı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok." dedi.
Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar ve şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.İftarın ardından düzenlenen Viranşehir doğalgaz hattı temel atma törenine de katılan Fakıbaba, devam eden projeler hakkında bilgi verdi.Fakıbaba, söz verdikleri gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Bunun ispatı Fakıbaba ve ekibine aittir. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz her şeyi başaracağız. Dün Şanlıurfa 'da birçok projenin temelini attık." diye konuştu.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar Yemeği Şehit Yakınları Beraberlik Temel Atma Töreni Doğalgaz Hattı 

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