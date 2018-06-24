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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da oy kullandı

Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da oy kullandı

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "(Suruç'taki iddialar) Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa 'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa ’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp, gidip oylarımızı veriyoruz"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'taki iddialara ilişkin, "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa 'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa ’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp, gidip oylarımızı veriyoruz." dedi.
Fakıbaba, Merkez Karaköprü ilçesindeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesinde, "1314 numaralı" sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçim güvenliğiyle ilgili Şanlıurfa ve çevresinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ifade eden Fakıbaba, "Şu ana kadar Allah’a şükür barış ve kardeşlik içerisinde, tam bir demokrasi şöleni içerisinde Şanlıurfa 'mızda seçimler geçiyor. Böyle de devam edeceğine yürekten inanıyorum, hemşehrilerimize inanıyorum. Neticenin demokrasi adına ülkemize, Urfa'mıza hayırlara vesileme olmasını diliyorum, kazanan barış, kardeşlik ve demokrasi olacaktır diyorum." şeklinde konuştu.
Suruç ilçesinde bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddiaların sorulması üzerine Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ben devamlı takip ediyorum. Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa 'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa ’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp gidip oylarımızı veriyoruz. ' Şanlıurfa ’da olaylar var, Suruç’ta olaylar var...' Böyle bir şey bana gelmiş değil. Takip ediyorum, arkadaşlarımız sükunet içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kimse etkilenmesin diye oyumu kullandığım okulu bile dolaşmadım."

Sükun Cenin 

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