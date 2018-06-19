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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba, oyuncak müzesinde çocuklarla buluştu - ŞANLIURFA

Bakan Fakıbaba, oyuncak müzesinde çocuklarla buluştu - ŞANLIURFA

- Bakan Fakıbaba, oyuncak müzesinde çocuklarla buluştu - Oyuncak müzesinden detay - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın müzeyi gezmesi - Fakıbaba'nın konuşmasıBakan Fakıbaba, oyuncak müzesinde çocuklarla buluştu - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, farklı tarihlere ait yaklaşık bin çeşit oyuncağın sergilendiği Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde çocuklarla bir araya geldiŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, farklı tarihlere ait yaklaşık bin çeşit oyuncağın sergilendiği Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde çocuklarla buluştu.Merkez Karaköprü Belediyesince Şenevler Mahallesi'nde oluşturulan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden her dönemin özelliklerini yansıtan oyuncaklar bulunuyor.Bahçesinde, farklı hayvan ile çizgi film kahramanlarının figürlerinin yer aldığı müzede bulunan ve bağışlarla toplanan yaklaşık bin çeşit oyuncak, ziyaretçileri 1936 yılına kadar götürüyor.Kente özgü oyuncakların ağırlıklı olduğu müzeyi ziyaret eden Bakan Fakıbaba, yakından ilgilendiği çocuklarla bir süre sohbet etti.Bakan Fakıbaba, müze hakkında Belediye Başkanı Metin Baydilli'den bilgi aldı.Müzeyi çocuklara kazandırdığı için Baydilli ve ekibine teşekkür eden Fakıbaba, Şanlıurfa için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarından kimsenin kuşkusunun olmamasını istedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Çocuklarımızın hayali, geleceği oyuncaklardadır. Geçmişten günümüze kadar çocukların hayallerini güçlendiren, ufkunu açan oyuncakları müzeye kazandıran Karaköprü Belediyemizi yürekten kutluyorum." dedi.
Müzeyi gezen çocuklar ise burada eğlenceli vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Çizgi Film Ziyaretçiler Oyuncak Müzesi Hayvan 

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