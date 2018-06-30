Bakan Fakıbaba: 'Ne demişsek onu yapacağız' - ŞANLIURFA
Bakan Fakıbaba: "Ne demişsek onu yapacağız" - ŞANLIURFA - Bakan Fakıbaba'nın Haliliye ziyareti - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşması"Ne demişsek onu yapacağız" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Biz halkın hizmetkarlarıyız. Hizmet için de biz ne demişsek onu yapacağız"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz halkın hizmetkarlarıyız. Hizmet için de biz ne demişsek onu yapacağız." dedi. Merkez Haliliye ilçesindeki restoranda vatandaşlarla bir araya gelen Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Türkiye'nin önemli bir seçimi geride bıraktığını ve AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir seçim zaferi daha kazandığını belirten Fakıbaba, Şanlıurfa lıların her zaman partisine ciddi destekler verdiğini söyledi.
Fakıbaba, milletten aldıkları destekle birlik ve beraberlik içinde Türkiye ve Şanlıurfa 'ya hizmete devam edeceklerini dile getirdi.Siyasette samimiyetin önemine dikkati çeken Fakıbaba, "Göreceksiniz, bütün teşkilatımızla hep sizin emrinizde olacağız. Bakın bu önemli, hep yanınızda olacağız. Allah'ın izniyle. Biz halkın hizmetkarlarıyız. Hizmet için de biz ne demişsek onu yapacağız. Bölgedeki elektrik enerjisi problemini çözeceğiz." diye konuştu. Partisine daha önceki dönemde hizmetlerde bulunan milletvekilleri ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Fakıbaba, konuşmasını şöyle tamamladı:"Şimdiye kadar çok güzel şeyler yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bugün varım, yarın olmayabilirim, gayet doğaldır. Biz dava insanlarıyız. Biz halkın hizmetkarıyız. Siz olmazsanız biz bir şey değiliz. 10 kişiden 2 kişinin problemini çözüyorsak benim için ne mutlu."Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Akay ve Mehmet Ali Cevheri ile İl Başkanı Bahattin Yıldız da katıldı.