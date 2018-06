Bakan Fakıbaba: 'Fiyatlar bu hafta düşüşe geçti, her geçen günde düşecek'

-Detaylar



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Fırsatçıların karşısındayız"



- AK Parti Polatlı ilçe teşkilatını ziyaret eden Bakan Fakıbaba, gazetecilerin patates fiyatlarıyla alakalı soru sormasına üzerine, "Bu olay aslında bizim patates ihtiyacımızdan kaynaklanan bir olayda değil. Piyasada fazla para kazanmak, haksız para kazanmak isteyen tüccarın işidir'' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti Polatlı İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu. 16 senedir vatandaşlara 'hizmetkar anlayışı' ile hizmet verdiklerini söyleyen Fakıbaba, ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Polatlı halkına da teşekkür etti. Öte yandan, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu'nun Polatlılı çiftçilerin sorunlarını ve isteklerini iletmesi üzerine Bakan Fakıbaba, konu ile ilgili hemen talimat vererek, sorunları en kısa sürede çözeceklerini kaydetti.

Basın mensuplarının patates-soğan fiyatları hakkında soru sorması üzerine konuşan Fakıbaba, ''Birkaç saat önce Türk Tarım işçileri için çok güzel ve anlamlı bir projenin açılışını yaptık. O kadar hoş bir olay ki Polatlı'da Sarıoba'da yapılan proje Türk tarımına yön verecek projelerden birisi. Yani böyle mükemmel projeler varken geçici böyle spekülatif nedenlerle ortaya çıkan soğan, patates fiyatlarının ineceğini defalarca her yerde söyledim. Biz Niğde ve Aksaray'a Başbakanımızla gitmiştik. Ve orada ki üretici değil sanayici arkadaşlarımız dediler ki aldığımız patatesler elimizde kaldı, ihracat yapmak istiyoruz bununla da ilgi destek istiyoruz. Başbakanımız baş üstüne dedi hemen bakanlar kuruluna geldi ve ihracat edilmek üzere ihracat prim desteği verdik. Şimdi bazı fırsatçılar 50 kuruş olan patates fiyatı 6 liraya çıkardılar. Bizde bunun karşısında piyasayı regule etmek için 4 bin toh ithalat yaptık. Ve fiyatlar bu hafta düşmeye başladı.

Her geçen günde düşecektir. Bu olay aslında bizim patates ihtiyacımızdan kaynaklanan bir olayda değil. Piyasada fazla para kazanmak, haksız para kazanmak isteyen tüccarın işidir'' ifadelerinde bulundu "Fırsatçıarın karşısındayız". Tarım alanında bakanlığın çalışmalarının güzel olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, '' Tarım adına çok güzel işler yapıyoruz. Bunlar devam edecek. Piyasayı regule etmek adına hükümet olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz her zaman üreticimizin yanındayız, çiftçimizin yanındayız, sanayicinin yanındayız, tüketicinin yanındayız. Fırsatçıların karşısındayız. Böyle olduk böyle olmaya da devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.