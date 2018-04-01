Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba'dan 'mertçe siyaset' vurgusu - ŞANLIURFA

Bakan Fakıbaba'dan 'mertçe siyaset' vurgusu - ŞANLIURFA

Bakan Fakıbaba'dan "mertçe siyaset" vurgusu - ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın muhtarlarla toplantısından detaylar - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan detaylar - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşması - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katıldığı trap yarışlarından detayBakan Fakıbaba'dan "mertçe siyaset" vurgusu - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "AK Parti olarak biz siyaseti mertçe yapıyoruz. İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz. Zaten bizim görevimiz de bu"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "AK Parti olarak biz siyaseti mertçe yapıyoruz. İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz. Zaten bizim görevimiz de bu." dedi.
Fakıbaba, Şanlıurfa temasları kapsamında Bozova Belediyesini ziyaret ederek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.Bozova Avcılar Balıkçılar ve Atıcılar Derneği tarafından Atatürk Barajı kıyısında organize edilen trap yarışlarını da izleyen Fakıbaba, yarışmacılarla da sohbet etti.Bozova Belediyesi Konferans Salonunda ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelen Fakıbaba, talep ve önerileri dinledi.Fakıbaba, ortak aklı hakim kılarak talepleri karşılayabilecekleri güce sahip olduklarını belirtti.
Bozovalı hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:"Burada çözülebilecek sorunların planlamasını yapıyoruz. AK Parti olarak biz siyaseti mertçe yapıyoruz. İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz. Zaten bizim görevimiz de bu. Bozova'da 15 ay içerisinde gerçekten müthiş değişimler olmuş. Şanlıurfa 'nın her yerinde büyük değişim var. Her şey çok iyi, bir de yağmur tam olsa, tam mutlu olacağız, tek sıkıntımız bu. Onun dışında bu kent tarihi, turizmi ile hakikaten müthiş bir şehirdir. Gezilip görülmesi gereken bir yer."İlçeye bağlı 130 mahalle muhtarının tek tek söz aldığı toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker ile bazı kurum müdürleri de katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Yarış Toplantı İstişare Toplantısı Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı