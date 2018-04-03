Bakan Fakıbaba'dan görevlendirme yapılan belediyelere övgü - ŞANLIURFA İzle
- Görevlendirme yapılan belediyelerden detay (arşiv) - Görevlendirme yapılan belediyelerin yürüttüğü çalışmalardan detaylar (arşiv) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamasıBakan Fakıbaba'dan görevlendirme yapılan belediyelere övgü - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Her gittiğim yerde bir eski şehirci, bir belediye başkanı olarak da gözlem yapıyorum. Çok güzel çalışıyorlar, parayı çok iyi değerlendiriyorlar, başkanları kutluyorum" - "Halk bizi arıyor, 'Allah razı olsun, problemlerimiz giderilmeye, aynen sizin söz verdiğiniz şekilde devam ediyor.' diyor. Bu da bizi çok memnun ediyor"ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelere ilişkin, "Her gittiğim yerde bir eski şehirci, bir belediye başkanı olarak da gözlem yapıyorum. Çok güzel çalışıyorlar, parayı çok iyi değerlendiriyorlar, başkanları kutluyorum." dedi. Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında vali ve kaymakamların görevlendirildiğini hatırlattı.Görevlendirme yapılan belediyelerin, vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Fakıbaba, son 15 ayda bu belediyelerin hizmet için adeta bir biriyle yarıştığını söyledi.
Fakıbaba, görevi icabı özellikle görevlendirme yapılan belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerde temaslarda bulunduğunu aktararak, daha önce belediye başkanlığı yaptığı için özellikle yürütülen hizmetlere dikkat ettiğini anlattı.Belediyelerin her alanda hummalı çalışma yürüttüğünü vurgulayan Fakıbaba, özellikle "sosyal belediyecilik" anlayışının halkı memnun ettiğini kaydetti. - "Müthiş değişim var"Fakıbaba, görevlendirme yapılan belediyelerde ciddi manada değişim ve gelişim olduğunu gözlemlediğini söyledi.
Belediye hizmetlerinin daha iyiye doğru gittiğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:"Müthiş değişim var. Örneğin Mardin'de çok samimi olarak söylüyorum, ben eski belediye başkanı olarak, oradaki sayın valimizi ve başkanımızı yürekten kutluyorum, müthiş bir değişim olmuş. Halfeti'de de bu değişimi görüyoruz, Suruç'ta, Bozova'da da bu var. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Her gittiğim yerde bir eski şehirci bir belediye başkanı olarak da gözlem yapıyorum. Çok güzel çalışıyorlar, parayı çok iyi değerlendiriyorlar, başkanları kutluyorum. Çalışma arkadaşları da çok çok iyi."Görevlendirme yapılan belediyelerin sorunlarını bizzat görüşerek hallettiklerini anlatan Fakıbaba, küçük sıkıntıların ise muhalefet partileri tarafından büyütülmeye çalışıldığına dikkati çekti.Halkın görevlendirmeden memnun kaldığını gördüklerini aktaran Fakıbaba, "Halk bizi arıyor, 'Allah razı olsun, problemlerimiz giderilmeye, aynen sizin söz verdiğiniz şekilde devam ediyor.' diyor. Bu da bizi çok memnun ediyor." ifadelerini kullandı.