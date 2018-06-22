Bakan Fakıbaba: 'Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir' - ŞANLIURFA
Bakan Fakıbaba: "Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir" - ŞANLIURFA - Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hastaneye gelişi ve vatandaşlarla sohbeti - Fakıbaba'nın açıklamaları ve hastaneden ayrılışı"Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir" - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:"Yakın zamana kadar ayda 250 acil hasta Şanlıurfa dışına sevk edilirken, şu anda bu 50'ye düşmüş durumda. Amaç, artık Şanlıurfa 'daki tüm hastalara müdahale edebilmek ve bunu sıfıra düşürebilmektir. İnşallah en kısa zamanda bunu da başaracağız" - "Bunlarla beraber Avrupai düzeye inşallah ulaşmış oluruz diye düşünüyorum ama hizmetler devam edecektir. Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir"ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa 'da sağlık alanında önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, "Bunlarla beraber Avrupai düzeye inşallah ulaşmış oluruz diye düşünüyorum ama hizmetler devam edecektir. Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir.'' dedi. Fakıbaba, Şanlıurfa Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek binasında incelemelerde bulundu ve hastaları ziyaret etti.Hastane çıkışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa 'da sağlık sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini ve bu anlamda önemli işler gerçekleştirdiklerini belirtti. Fakıbaba, daha önce söz konusu hastanede kadın doğum ve yenidoğan yoğun bakım servislerinin açılacağının sözünü verdiklerini hatırlatarak, bunu yerine getirdikleri için mutlu olduklarını aktardı.Kentin yanı sıra ilçelere de yeni sağlık binaları kazandırdıklarını vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları kaydetti:"İnşallah eski tıp fakültesi hastanesini, 80 yataklı çocuk hastanesi ve yoğun bakım ünitesiyle Şehitlik bölgesindeki halkımıza kazandıracağız. Zaten 150 yataklı Birecik Devlet Hastanesini, 100 yataklı Suruç Devlet Hastanesini yaptık. Şu anda Bozova'da hastane inşaatı devam ediyor. 26 Haziran'da Ceylanpınar'daki hastanenin ihalesi yapılacak. Harran Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı. Bunlarla beraber ilçelerimizde hiçbir eski sağlık binası kalmadı. Aile sağlığı merkezleri, 112 acil servis için birçok yeni bina yaptık. Şanlıurfa lı hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum; 2002 yılında Şanlıurfa 'da 600 yardımcı sağlık personeli varken, sadece son atamada yaklaşık 600 yardımcı sağlık personeli Şanlıurfa mız kazanmıştır." - Şanlıurfa dışına sevkler düştüFakıbaba, her alanda olduğu gibi sağlıkta da ciddi hamleler yaptıklarına dikkati çekerek, "Yakın zamana kadar ayda 250 acil hasta Şanlıurfa dışına sevk edilirken, şu anda bu 50'ye düşmüş durumda. Amaç, artık Şanlıurfa 'daki tüm hastalara müdahale edebilmek ve bunu sıfıra düşürebilmektir. İnşallah en kısa zamanda bunu da başaracağız. Bunlarla beraber Avrupai düzeye inşallah ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Ama hizmetler devam edecektir. Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Fakıbaba, daha sonra Yeniköy Mahallesi'ne geçerek Felhan ailesini ziyaret etti.