Bakan Fakıbaba:'62 bin 315 ve bu 62 bin 315 personelin 16 bin 121’i kadın personeldir ve oranı yüzde 26’dır'



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığındaki personel durumu ile ilgili, " 62 bin 315 ve bu 62 bin 315 personelin 16 bin 121’i kadın personeldir ve oranı yüzde 26’dır" bilgisini verdi. Bakan Fakıbaba, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Fakıbaba, temel görevlerinin çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesinin, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesinin, tarımsal piyasaların düzenlenmesinin, gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemenin ve uygulamasını izleme ve denetleme olduğunu belirterek, "Bakanlıktaki personel durumumuz; Merkezde toplam 2 bin 466 erkek, bin 338 kadın çalışanımız mevcut; taşrada 43 bin 728 erkek, 14 bin 783 kadın çalışanımız mevcut. Genel toplam 62 bin 315 ve bu 62 bin 315 personelin 16 bin 121’i kadın personeldir ve oranı yüzde 26’dır. Merkez yönetici personel durumu: Yönetici kadrolarında erkek sayısı 196, kadın sayısı 17; toplam 213’tür. Taşra yönetici personel durumu: Erkek 858, kadın 39; toplam 897" dedi.

Fakıbaba şöyle konuştu: "Bize bağlı olan TKDK, Et ve Süt Kurumu, TMO, TİGEM, Çaykur ve Atatürk Orman Çiftliği var. Burada da toplam 14 bin 49 personelimiz var; erkek 12 bin 482, kadın 2 bin 356; erkek yönetici 713, kadın yönetici 101. Tabii, biz buraya gelmeden önce hazırlandık, arkadaşlarla da konuştum, aynı şeyi onlara da sordum niye böyle diye. Şöyle: Mesela, Türkiye’de okuma yazma bilmeyen erkek oran sayısı yüzde 1,8 ama bu, kadınlarda 9,8’e çıkıyor ve üniversitelere bakıyoruz, kadınların üniversitelere girme oranı daha düşük, yüzde 13. Bizim toplam personel sayımız bağlı kuruluşlarla beraber 77 bin, kadın personel sayımız 18 bin, bu yüzde 24’e tekabül ediyor; Türkiye ortalaması yüzde 27. Yani, bizim Türkiye ortalamasının altında olmamızdan dolayı Tarım Bakanı olarak bende bir eziklik olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Toplam yönetici sayısı da çok iyi değil, kötü; bin 924 erkek, 157 kadın, buradaki oran da yüzde 8. Ben de burada çok değerli başdanışman arkadaşım var. Bunu mutlaka düzeltmemiz de fayda görüyorum. Yani, ben genelde hep şunu söylüyorum: Kırsalda kalkınma olmadığı takdirde ne şehirlerde kalkınma olabilir dolayısıyla ne de Türkiye’de olabilir. Bana göre Tarım Bakanlığına 'Gıda, Tarım ve Hayvancılık' diyoruz ya, kırsal Kalkınma Bakanlığını da mutlaka ilave etmemiz lazım ona. Kırsal kalkınmaya sadece Genel Müdürlük seviyesinde değil, farklı bir seviyede, daha üst bir seviyede görev vermemiz gerekir." (AUO-BC -

