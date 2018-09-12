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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Ersoy, medya temsilcileriyle buluştu - ANKARA

Bakan Ersoy, medya temsilcileriyle buluştu - ANKARA

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi ve gazetecilerle selamlaşması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıBakan Ersoy, medya temsilcileriyle buluştu - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Yaptığımız detaylı faaliyetlerle ilgili düzenli bilgilendirme toplantıları yapacağız"ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Ersoy, bu buluşmanın bir tanışma toplantısı olduğunu ifade etti.
Ersoy, "Daha sonra ilerleyen tarihlerde, ekim ayı itibarıyla yaptığımız detaylı faaliyetlerle ilgili düzenli bilgilendirme toplantıları da yapacağız." şeklinde konuştu.
Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Televizyon Toplantı 

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