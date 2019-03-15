Bakan Ersoy, Alanya Belediyesini ziyaret etti - ANTALYA Haberi
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması - Bakan Ersoy'un konuşması - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması - Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya 'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, buraya yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım