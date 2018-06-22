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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: 'Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: 'Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: "Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Uzun Çarşı esnafını ziyareti - Bakan Eroğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler - Bakan Eroğlu'nun konuşması"Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor." dedi.
Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar 'da Uzun Çarşı esnafını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin seçimlerden nasıl bir sonuç beklediğini sorması üzerine Eroğlu, şunları söyledi:"Fevkalade iyi. Şu ana kadar gezdiğim her yerde büyük bir teveccüh var. Sanayiye, çiftçilerin yanına gidiyoruz. Afyonkarahisar 'daki bütün ilçeleri, beldelerin çoğunu ve köyleri gezdik. Şimdi de Uzun Çarşı'daki ve diğer esnafları geziyoruz. Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor. Tabii bunu bizden önce onlar söylüyor. 'Merak etmeyin, gezmenize gerek yok, tamam' diyor. Allah'a şükür biz de Allah'ın izniyle yola devam diyoruz. Seçimlerde gümbür gümbür AK Parti ve birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilecek. Bunda kimsenin tereddüdü yok. İnsanların kanaatini görüyoruz."Eroğlu, başka bir gazetecinin "Genellikle hava tahminleri yapıyorsunuz, sandık tahmininiz nasıl?" sorusunu da "Sandık tahmini yapmıyorum. Sadece tahmin şu; Allah'ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda seçilecek. AK Parti de gümbür gümbür iktidar olacak, tahmin bu. Kafamda oran var ama şimdi vermeyeyim." diye cevapladı.Eski Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın AK Parti’ye oy vermeyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Bakan Eroğlu, "Bizim millet arkamızda. Bir iki kişinin sözüne biz itibar etmeyiz kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız." diye konuştu.

Naat Karahisar Bakanlık 

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