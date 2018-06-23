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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: 'Türkiye, büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: 'Türkiye, büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: "Türkiye, büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor" - AFYONKARAHİSAR - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının düzenlediği Sevgi Yürüyüşü'nden detaylar - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması"Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir." dedi.
Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının düzenlediği Sevgi Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı'nın zaferini kutlayacaklarını söyledi.

Yarın akşam kazanacakları zaferin sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde kutlanacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:"Bu zaferde Orta Asya’daki, Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Saraybosna’daki, Afrika’daki, Myanmar’daki, Kudüs’deki, Filistin’deki, Suriye’deki ve bütün dünyadaki gönül coğrafyamız bayram yapacak. Bu bayramı yaşatmak için hepimiz var gücümüzle çalıştık. İnşallah yarın bunun neticelerini alacağız." - "CHP artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden birisinin yapılacağının altını çizen Bakan Eroğlu, devletin istiklal ve istikbalinin seçiminin olacağını vurguladı.Eroğlu, Afyonkarahisar ’ın Türkiye’de büyük bir destan yazacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Ey geçmişte CHP’ye gönül veren kardeşlerim, sizin geçmişte Atatürk’ün partisi diye oy verdiğiniz CHP artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı. Birileri tarafından teslim alındı. İşgal edildi. Ama bizim Afyonkarahisar ’daki o kardeşlerimiz vatanına, milletine ve devletine bağlıdır. Artık onların yeri, gönül bağlarının koptuğu yeni CHP olamaz. Yeri tamamen artık AK Parti, oyu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olması lazım. FETÖ talimatıyla İP'i kuran partiye oy vermek isteyenlere de seslenmek istiyorum. İP, sizin partiniz değil. Sizin yeriniz Cumhur İttifakı'dır. Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir. Özellikle Türkiye’nin geleceği için, gençlerin istikbali için, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozma vaktidir."

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