Bakan Eroğlu, TBMM'de kaydını yaptırdı

-Etoğlu konuşma



( ANKARA )-Bakan Eroğlu, kaydını yaptırdı ANKARA



- TBMM'de Milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Afyon milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven kayıt yaptırdılar. Eroğlu, "İnşallah bizde hep birlikte üç milletvekili önce Afyonkarahisar'a, sonra dünyaya hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Eroğlu, Mustafa Elitaş ile konuşmasını hatırlatarak, 2007'den beri milletvekili olduğunu ifade etti.

Eroğlu, Afyon bal kabağı ve ekmek kadayıfı ikram etti. Eski Emniyet Genel Müdürlerinden Selami Aktıok kaydını yaptırdı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak kaydını yaptırdı. Torunu Ayça topaç çevirdi. (AUÖ -BC -

