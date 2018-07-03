Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Eroğlu, TBMM'de kaydını yaptırdı

Bakan Eroğlu, TBMM'de kaydını yaptırdı

Milletvekili kayıtları

Kadayıf Karahisar Allah Milletvekili 

-Etoğlu konuşma

( ANKARA )-Bakan Eroğlu, kaydını yaptırdı ANKARA

- TBMM'de Milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Afyon milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven kayıt yaptırdılar. Eroğlu, "İnşallah bizde hep birlikte üç milletvekili önce Afyonkarahisar'a, sonra dünyaya hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Eroğlu, Mustafa Elitaş ile konuşmasını hatırlatarak, 2007'den beri milletvekili olduğunu ifade etti.
Eroğlu, Afyon bal kabağı ve ekmek kadayıfı ikram etti. Eski Emniyet Genel Müdürlerinden Selami Aktıok kaydını yaptırdı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak kaydını yaptırdı. Torunu Ayça topaç çevirdi. (AUÖ -BC -
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı