Bakan Eroğlu: 'Şimdi Kandile gireceğiz' - AFYONKARAHİSAR
Bakan Eroğlu: "Şimdi Kandile gireceğiz" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşma görüntüsü - Bolvadin'deki temel atma ve açılış törenlerinden görüntü - Çay'daki temel atma ve açılış törenlerinden görüntü - Detay görüntüler"Şimdi Kandile gireceğiz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi Kandile gireceğiz. Nerde terör örgütü varsa oraya gireriz kardeşler. Biz onların inlerine gireceğiz dedik giriyormuyuz? Yeter ki millet bizim arkamızda olsun. Birileri kalkıyor onlara selam veriyor. YPG terör örgütü değilmiş, YPG PKK'nın başka ism Yabancılar aynen itiraf ediyor bunlar PKK olarak görünmesin diye biz isim değiştirdik diyor bizimkiler hala anlamıyor." dedi. Eroğlu, Bolvadin Çarşı Meydanında Bolvadin Adalet Sarayı Temel Atma ve Bolvadin Belediyesi Tesisleri Açılışı Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasiminde, 24 Haziran bir seçim olduğunu belirtti. "Ama Bolvadinli kardeşlerim Türkiye üzerinde oynanan oyunun farkında" diyen Eroğlu, "Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Hatırlayın, şu şanlı bayrağımızı indirmek minarelerden ezanı susturmak düşmanın birinci hedefi. Bunun için ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan gitsin giderse biz tekrar vergilerden faiz lobisi hortumlamaya başlar." diye konuştu. Onların hasretle beklediği şu; Türkiye sürünerek yürüsün böyle başı dik olmasın kafa tutmasın kalkıpta Fırat kalkanı Harekatı veya Zeytin Dalı Harekatı yapamasın. Silahları bizden alsın. 70 sente muhtaç olsun. İMF'den tekrar borç istemeye başlasın. Merkez Bankasındaki dövizler tamamen sıfırlansın. Bunu istiyorlar. Halbu ki Bolvadinli buna müsade edecek mi? Etmeyecek. Dolayısıyla millet düşmanlarının bu oyununu bozmaya varmısın? Bolvadin. İşte önümüzde bir imkan var sandık imkanı inşallah 24 Haziran'da bir şey kalmadı şurda aşağı yukarı 8 gün kaldı. Bu oyunu hep birlikte millet olarak bozacağız." - "Türkiye büyük bölgesel bir güçtür"Çünkü bu seçimin basit bir seçim olmadığını kaydeden Eroğlu, "Milletimizin geleceğiyle alakalı bir seçim. Bizim büyük hedeflerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedefini gösterdi." dedi. Eroğlu, "Türkiyenin üzerinde oynanan oyunları hatırlayın partiyi kapatmak istediler. Neden? Ya Türkiye'ye çok büyük yatırım yapıyoruz hayal edilmedik bir takım yatırımları gerçekleştiriyoruz. Arkasından biliyorsunuz gezi hadiseleri çıkardı ya geziden önce biz İMF'ye borcumuzu ödemiştik. Arkasından gezi çıktı niye? İMF'ye borcu ödemekten rahatsız oldular faizlerde 4,65'e indi. Bundan rahatsız oldular. Bu yetmiyormuş gibi birde birde bir alçağı hazırlamışlar 40 yıldan beri hazırladıkları bir haini FETÖ terör örgütüyle 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal ettirmek istediler. Bu bir işgal projesiydi. Bunu unutmayın. Yetmediği gibi şimdi Güney sınırlarımıza sözde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Ama biz buna asla müsade etmeyeceğiz. Artık gücümüz var. Türkiye büyük bölgesel bir güçtür. Kimse Türkiye'nin karşısında duramaz. İşte ne yaptık oyunu farkettik Fırat Kalkanıyla terör örgütlerini oradan def ettik mi? Afrin'de yığınak yaptılar. Kim yaptı? 5 bin tır gönderdiler paralar gani. Ama onların karşısında kim var? Mehmetçik var. Onlarıda tarumar ediverdimi?" şeklinde konuştu. Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi Kandile gireceğiz. Nerde terör örgütü varsa oraya gireriz kardeşler. Biz onların inlerine gireceğiz dedik giriyormuyuz? Yeter ki millet bizim arkamızda olsun. Birileri kalkıyor onlara selam veriyor. YPG terör örgütü değilmiş, YPG PKK'nın başka ism Yabancılar aynen itiraf ediyor bunlar PKK olarak görünmesin diye biz isim değiştirdik diyor bizimkiler hala anlamıyor. Anlamıyorsanız ne yapalım. 5 bin tır kime gidiyor? Neticede kol kol geziyorlar. Onların kayığına biniyorlar ama onalrın kayığına bindiği zaman kayık batar. Millet o kayığı batırır. sandık da onları sandığın dibine gömer. Bu yüzden sizlerden 24 Haziranda tam destek bekliyorum. Bu işin şakası yok. Lütfen sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin."Eroğlu, daha sonra, Çay Çağlayan Parkında DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimine katıldı.