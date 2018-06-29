Bakan Eroğlu: “HDP’yi meclise soktu ama kendisi kaybetti” Haberi

-Bakan Eroğlu basın toplantısından detay

-Bakan Eroğlu açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- “Kılıçdaroğlu’nun tek başarısı HDP’yi meclise sokmak oldu”- “İnce, Kılıçdaroğlu’ndan çok daha başarılı”- “Temel Karamollaoğlu’da maalesef tamamen sıfırı tüketti” AFYON KARAHİSAR



- Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kılıçdaroğlu’nun seçimde büyük bir hezimete uğradığını belirterek, tek başarısının ise HDP’yi meclise sokmak olduğunu kaydetti.

Eroğlu, "Bana göre Kılıçdaroğlu’nun derhal o koltuğu bırakması lazım, 9 seçimde kaybetti. Maşallah HDP’yi meclise soktu ama kendisi kaybetti” dedi.

Bakan Eroğlu, seçim sonrası bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da Partisi’nin İl Başkanlığını ziyaret ederek burada basın açıklamasında bulundu. 24 Haziran genel seçimlerini değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhur İttifakının büyük bir oyla iktidara geldiğini ancak Millet İttifakının ise paramparça olduğunu söyledi.



Eroğlu, “Hakikaten değerli adaylar arasında çok muazzam bir fark var. Onu mukayese etmek istemiyorum. Cumhur İttifakı büyük bir oyla iktidara geldi. Zaten maksat oydu. Millet İttifakı ise paramparça oldu. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; ‘seçimin kaybedeni AK Parti.’ Seçimin kaybedeni sensin ya. Her zamankinden düşük bir oy aldın. Sadece CHP değil aynı zamanda Meral Akşener’de kaybetti. Kendi partisinden daha düşük bir oy almadı mı? Aslından bana göre Sayın İnce, CHP’den daha yüksek oy aldı. İnce, Kılıçdaroğlu’ndan çok daha başarılı. CHP açısından Muharrem İnce’nin başarısını kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Öbür taraftan Temel Karamollaoğlu’da maalesef tamamen sıfırı tüketti, o kadar zararı oldu ki diğer muhalefete kendisi 2 milletvekili kazandı kazanamadı 10-15 tane milletvekilini CHP’ye hediye etti. O kadar ki 2 tane hanımıyla kendisi, 2 tane müşahidi, toplam 4 oy çıkması gerekirken kendi sandığından 2 oy çıktı Saadete. Bana göre Kılıçdaroğlu’nun derhal o koltuğu bırakması lazım, 9 seçimde kaybetti. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı; HDP’yi meclise soktu işte. Başarısı o. Biz özellikle ‘Kılıçdaroğlu, CHP yönetimi HDP ile kol kola’ diyorduk, dediğimizde ortaya çıktı. Maşallah HDP’yi meclise soktu ama kendisi kaybetti. Tarihin en büyük hezimetini yaşadı sayın Kılıçdaroğlu. Bu böyle biline. Diğerlerini söylemeye gerek yok herhalde” diye konuştu.



