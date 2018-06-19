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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: '(Hayvan hakları) Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: '(Hayvan hakları) Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: "(Hayvan hakları) Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır" - AFYONKARAHİSAR - Muhtarlarla kahvaltı programı - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvan hakları konusunda gazetecilere açıklamada bulundu."Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır"

Hayvan Hakları Hayvan 

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