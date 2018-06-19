Bakan Eroğlu: '(Hayvan hakları) Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır' - AFYONKARAHİSAR
Bakan Eroğlu: "(Hayvan hakları) Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır" - AFYONKARAHİSAR - Muhtarlarla kahvaltı programı - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvan hakları konusunda gazetecilere açıklamada bulundu."Önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır"