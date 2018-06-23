Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: 'CHP döneminde bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: 'CHP döneminde bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: "CHP döneminde bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü" - AFYONKARAHİSAR - AK Parti'nin Şuhut mitingi - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması - Bakan Eroğlu'nun Şuhut mitinginden detaylar"CHP döneminde bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Onlar gelince bereket kesiliyor, sular kesiliyor, onlar gelince Merkez Bankası boşalıyor, ilaçlar çekiliyor. CHP döneminde İstanbul'da bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü. Bir de su olmadığı için çocuklar yıkanamıyor okulda bit kapıyordu"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Onlar gelince bereket kesiliyor, sular kesiliyor, onlar gelince Merkez Bankası boşalıyor, ilaçlar çekiliyor. CHP döneminde İstanbul'da bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü. Bir de su olmadığı için çocuklar yıkanamıyor okulda bit kapıyordu." dedi.
Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Eroğlu, "Soruyorum İnce, sen evinde kimin getirdiği elektriği kullanıyorsun? Ey İnce, CHP'li Belediye Yalova'yı susuz bırakıyordu, oradaki vatandaşlar 2014 yılında bana mesaj attılar." ifadesini kullandı.Vatandaşların talebi üzerine harekete geçtiğini anlatan Bakan Eroğlu, "Yıldırım hızıyla Yalova'da suyu verdim. Kardeşler, hakikaten bu CHP gelince bereket kalkıyor. Buna inanıyorum ben. Bu CHP İstanbul'a geldi sular kesildi, Yalova'ya gitti sular akmadı. İnce, Yalova'ya suyu kim getirdi?" diye konuştu.
Türkiye'de 6,5 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:"Türkiye'de aşağı yukarı 5 bine yakın dereyi ıslah ettik. Neden bahsediyorsunuz? Afyonkarahisar 'da gölet yapmadığımız yer kaldı mı? 59 tane bitti, hedef 100'ü tamamlayacağız. Bu CHP'nin Şuhut'ta dikili bir fidanı var mı? Onlar gelince bereket kesiliyor, sular kesiliyor, onlar gelince Merkez Bankası boşalıyor, ilaçlar çekiliyor. CHP döneminde İstanbul'da bit ilacı bile karaborsaya düşmüştü. Bir de su olmadığı için çocuklar yıkanamıyor okulda bit kapıyordu."

Karaborsa Cumhurbaşkanı Karahisar Cumhurbaşkanı Adayı Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı