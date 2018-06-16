Bakan Eroğlu: 'Büyük hedeflere doğru yelken açtık' - AFYONKARAHİSAR
Bakan Eroğlu: "Büyük hedeflere doğru yelken açtık" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ziyaretleri - Bayramlaşma - Veysel Eroğlu'nun konuşması"Büyük hedeflere doğru yelken açtık" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak" - "Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır. İnşallah biz de daha güçlü Türkiye'yi, daha müreffeh, daha huzurlu Türkiye'yi kuruyoruz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak." dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliğinin Taş Medrese'de düzenlediği bayramlaşma programında, Türkiye'nin çok büyüyüp geliştiğini söyledi.
Son çeyrekte Türkiye'nin yüzde 7,4'le büyüdüğünü anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:"Gurur duyuyoruz. Daha da büyüyecek. İnşallah bu millet kahraman bir millet 2023, 2053, 2071 ve 2099 hedeflerini gerçekleştirecektir. Biz küresel bir güç olacağız. Zaten Türkiye çok güçlü. Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapan bu millet ve şu anda Kandil'e yürüyen ordu bu ordu. Hepimiz Mehmetçik'iz. İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak. Hedefimiz budur. Büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir ama bizim kızıl elmamız var. Kızıl elmalarımız var. Dolayısıyla o hedeflere yürüyeceğiz. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın." - "Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır"Bakan Eroğlu, Türkiye'nin güçlü olması halinde gönül coğrafyasına destek verebileceğini dikkati çekerek şöyle devam etti:"Gönül coğrafyası her şeyi bizden bekliyor. Hatta onların ifadesiyle tarih Türkiye'yi, bizi çağırıyor. Dolayısıyla bizim de hazır olmamız lazım. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır. İnşallah biz de daha güçlü Türkiye'yi, daha müreffeh, daha huzurlu Türkiye'yi kuruyoruz. Önümüzde bir seçim var. İnşallah bu seçim demokratik bir şölen şeklinde geçer. Şimdiye kadar da demokratik şölen içinde geçti. Herkes demokratik hakkını rahatça kullanacak. Birbirimizin düşüncesine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Herkesi sevmek durumundayız. Eğer sevmiyorsak bile en azından saygı göstermek durumundayız. Bizim hedefimiz herkesi kucaklamak, herkesi sevmektir."Programa, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ile Hatice Dudu Özkal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve daire amirleri katıldı. Daha sonra Eroğlu, Huzurevi, Polisevi, İl Jandarma Komutanlığına giderek bayramlaştı.