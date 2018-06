Bakan Eroğlu: “Bizim milletimiz feraset sahibi, gurur duyduğumuz bir millet”

-Bakan Eroğlu açıklama

( AFYON KARAHİSAR) - Bakan Eroğlu oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu: - “İnşallah Türkiye’nin önü açık” - “İnşallah yola devam edeceğiz” - “Demokratik bir şölen, bir bayramdır bu” - Bakan Eroğlu, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı AFYON KARAHİSAR



- Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, oyunu memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kullandı. Memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda 1025 no'lu sandıkta oyunu kullanan Bakan Eroğlu, sandık görevlilerini de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Oy kullandığı okuldan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eroğlu, "Vatanımız, milletimiz ve dünya için hayırlı olsun. Çünkü Türkiye'deki seçimler her zaman söyledik. Tarihimizdeki en önemli seçimi ama ben milletimize güveniyorum. Hakikaten bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu zaten söyledik. Zaten bütün dünya tarafından takip ediliyor. Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve bölgesel bir güç. İnşallah bu seçimlerle birlikte Türkiye çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçim çalışmalarında da gördük. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun" dedi.

Vatandaşların demokratik haklarını kullandığını ve bu günün demokrasi bayramı olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu şöyle konuştu: "İnşallah seçimler her taraftan güzel bir şekilde yürüyor. Huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bugün bir demokratik şölen ve bayramdır. Dolayısıyla herkes bugün demokratik hakkını rahat bir şekilde kullanması için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. Şu anda aldığımız haberlere göre de Türkiye'de huzur içinde vatandaşımız çok rahat bir şekilde oyunu kullanıyor" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, daha sonra Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunu gezerek görevlilerden bilgi aldı.