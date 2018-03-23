-Bakan Elvan'ın konuşması



( ERZURUM -HD) Bakan Elvan: "Türkiye’nin sınırında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Erzurum’da 11. Kalkınma Planı Bölge Toplantısına katıldı ERZURUM



- Erzurum'da düzenlenen 11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak "Türkiye’nin sınırında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Erzurum’da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 15 ili kapsayan toplantıya Doğu Anadolu Bölgesindeki illerin valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, rektörleri, oda borsa ve birlik başkanları gibi üst düzey yöneticiler de katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Elvan, 11. Kalkınma Planı'nın hazırlıklarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.



Elvan, yaklaşık 1 yıldan beri Bakanlık olarak hazırlıklarını yürüttüklerini kalkınma planlarının uzun vadeli stratejileriyle birlikte ülkeyi 5 yıl ve daha ötesine taşıyacak perspektif verdiğini hatırlattı. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde 43 özel ihtisas komisyonu, 34 çalışma grubu oluşturulduğunu ifade eden Elvan, "Bu çalışmalarımızda 12 bin kişi plana katkı sağladı. Şu ana kadar 20 bin vatandaşımız bize öneriler sundu. Kalkınma tek boyutlu bir hadise değil. Çok boyutlu kalkınma bunların her bir sektör ve alanın birbirleriyle etkileşimini sağlamak ve ileriye dönük bir hedef ortaya koymaktır. Bu son derecede önemli. Türkiye olarak 2023 hedefleri ortaya konuldu ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki hemen hemen toplumun tüm kesimi bu hedefe odaklandı. İşte önemli olan bu. Biz bunu başardık" dedi.

Bakan Elvan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik kalkınma, istikrar ve istikbal için çok önemli bir bölge olduğunu da belirterek, toplantıları diğer bölgelerde de gerçekleştireceklerini vurguladı. Bakan Elvan’dan Afrin değerlendirmesi Bakan Elvan, Afrin’de gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirerek, hiçbir zaman Türkiye sınırında terör koridoru oluşturulmasına izin vermediklerini ifade etti.

Bakan Elvan, "Teröre karşı mücadele çerçevesinde Afrin’de bir operasyon yürüttük. Bu operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Çok enteresandır Türkiye terörle mücadele ederken bu operasyonla ilgili bazı ülkeler 'kaygılıyız' ifadelerini kullandı. Çok merak ediyorum acaba o bölgeye istikrar gelmesinden mi kaygılılar. O terör mensuplarının bizim yiğit Mehmetçiğimizden kaçmalarından mı kaygılılar. Biz hiçbir zaman hiçbir şekilde Türkiye’nin sınırında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte nerede ülkemizi tehdit eden bir terör unsuru varsa bu unsura karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimiz Afrin’deki operasyonun tamamlanmasından sonra Irak sınırındaki terör faaliyetleri için çaba içerisinde. Başarılı bir şekilde bu süreci devam ettireceğiz ve Türkiye’nin önünü açacağız. Nasıl FETÖ terör örgütünden Türkiye önemli ölçüde temizlenmiş ise özellikle kamuda bürokraside ki sıkıntılar önemli ölçüde ortadan kaldırılmışsa bu terör örgütüyle mücadele konusunda da kararlılığımız devam edecek" Türkiye’nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerin başında geldiğini de vurgulayan Elvan, "Türkiye 2017 yılında tüm dünyayı şaşırtan uluslararası kuruluşları ve uluslararası enstitüleri şaşırtan bir büyüme gösterdi. 7 bin üzerinde bir büyüme performansını 2017 yılında Türkiye yakalamış durumda. Bu da şunu ifade ediyor, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyor Türkiye. Çin ve Hindistan’la birlikte gerçekten yüksek büyüme gösteren ülkelerin başında geliyoruz. Büyümemizin kompozisyonuna baktığımızda oldukça sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Büyümeye hem talebin hem yatırımların hem de ihracatın pozitif katkı verdiği bir dönemi yaşıyoruz. 2018 yılına gelince ilk 3 aylık göstergelere baktığımızda Türkiye’nin büyüme performansının rutin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. İhracatımızda çift haneli artış devam ediyor. Kapasite kullanım oranlarımız oldukça yüksek yine yurt dışı canlılığı da ekonomimize ciddi katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

