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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Elvan: “Mersin’de özellikle modern işletme tesislerine daha fazla ihtiyacımız var” - MERSİN

Bakan Elvan: “Mersin’de özellikle modern işletme tesislerine daha fazla ihtiyacımız var” - MERSİN

- Kırsal Kalkınma projesi imza töreni - Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın imza törenindeki konuşması - Bakan Elvan: - “Tarım ve narenciye kenti olan Mersin ’de özellikle modern işletme tesislerine daha fazla ihtiyacımız var”MERSİN (AA) Kırsal Kalkınma projesi imza törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.
Bakan Elvan:“Tarım ve narenciye kenti olan Mersin ’de özellikle modern işletme tesislerine daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

İmza Töreni 

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