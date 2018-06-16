Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Elvan: 'Cumhurbaşkanımıza dışarıdan, gelişmiş ülkelerden saldırılar var' - MERSİN

Bakan Elvan: 'Cumhurbaşkanımıza dışarıdan, gelişmiş ülkelerden saldırılar var' - MERSİN

Bakan Elvan: "Cumhurbaşkanımıza dışarıdan, gelişmiş ülkelerden saldırılar var" - MERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması - Kalkınma Bakın Lütfi Elvan'ın Aydınlar Avgadı Mahallesi'ndeki detayları - Kalkınma Bakın Lütfi Elvan, partisinin Erdemli'de dolu yağışı nedeniyle seraları zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinledi"Cumhurbaşkanımıza dışarıdan, gelişmiş ülkelerden saldırılar var" - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:"Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partimize yine dışarıdan, o gelişmiş ülkelerden saldırılar var. Recep Tayyip Erdoğan ile dertleri nedir? Bu insanların Türkiye ile dertleri nedir? Dertleri şu,sürekli olarak Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhine propagandalar yapıyorlar" - "Bize şunu söylüyorlardı Avrupa'da, 'Bizim seçimlerimize karışmayın.' diyorlar. Biz sizin seçiminize karışmıyoruz ama sen de Türkiye'ye karışmayacaksın"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakın Lütfi Elvan, "Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partimize yine dışarıdan, o gelişmiş ülkelerden saldırılar var. Recep Tayyip Erdoğan ile dertlerin nedir? Bu insanların Türkiye ile dertleri nedir? Dertleri şu, sürekli olarak Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhine propagandalar yapıyorlar. Bize şunu söylüyorlardı Avrupa'da. 'Bizim seçimlerimize karışmayın.' diyorlar. Biz sizin seçiminize karışmıyoruz ama sen de Türkiye'ye karışmayacaksın." dedi.
Elvan, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığınca ilçeye 33 kilometre uzaklıktaki ve bin 350 rakımdaki Aydınlar Avgadı Mahallesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılmak için seyahat ederken, dün dolu yağışı nedeniyle seraları zarar gören Kayacı Mahallesi'ne uğradı.Burada seralar ve ürünler hakkında çiftçilerden bilgi alan Elvan, destek konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Mahallenin elektrik sıkıntısı bulunduğunun aktarılması üzerine Elvan, yetkilileri arayıp, en kısa zamanda sorunun çözülmesi talimatı verdi.Babası vefat eden AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu'ya da taziye ziyaretinde bulunan Elvan, daha sonra Aydınlar Avgadı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bayramlaştı. Elvan, Toroslar'ın yiğit insanlarının asla eğilip, bükülmediğini söyledi.

Geçen ramazan ve kurban bayramlarında da yine Toroslar'ın yiğit insanlarıyla birlikte olduklarını anlatan Elvan, "Ama bizler sadece bayramlarda değil, her zaman sizinle birlikte ve emrinizde olduk. Bundan sonra sizin emrinizde olmaya devam edeceğiz." dedi.
Elvan, yörenin insanı olduğunu, yaylaların sert rüzgarını bildiğini belirterek, Erdemli için ne yapılması gerekiyorsa gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da yapacaklarını vurguladı. - "Cumhurbaşkanımız aleyhine propagandalar yapıyorlar"Parti olarak milletin dediğini yaptıklarını ifade eden Elvan, şöyle konuştu:"Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partimize yine dışarıdan, o gelişmiş ülkelerden saldırılar var. Ne yapmak istiyorlar? Nedir dertleri? Recep Tayyip Erdoğan ile dertleri nedir? Bu insanların Türkiye ile dertleri nedir? Dertleri şu, biz yabancı basını günlük olarak takip ediyoruz. Gazetelerini, televizyonlarını takip ediyoruz. İnanın sürekli olarak Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhine propagandalar yapıyorlar. Bize şunu söylüyorlardı Avrupa'da, 'Bizim seçimlerimize karışmayın.' diyorlar. Biz sizin seçiminize karışmıyoruz ama sen de Türkiye'ye karışmayacaksın." - "Önümüze ne engeller koydular, neler neler yaptılar"Elvan, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin önünü açacaklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerinin 16 yılda büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden Elvan, şöyle devam etti:"Önümüze ne engeller koydular, neler neler yaptılar. İşte 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşandı. İlk defa bir cumhurbaşkanı ayağa kalktı dedi ki, 'Ben kefenimle darbecilere karşı mücadele etmeye hazırım.' dedi.
Millet olarak sizler ayağa kalktınız ve ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir darbe devletimizin ve milletimizin iş birliğiyle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önlendi. İşte hani 'Demokrasi demokrasi' diyenler evlerinde çay, kahve içiyorlardı. Bizim milletimiz sokaklara çıktı ve sokaklarda bu darbe girişimini önledi. Allah sizlerden razı olsun."Hükumetleri döneminde 80 yılda yapılandan çok daha fazlasını yaptıklarını ve bunu sürdürdüklerini vurgulayan Elvan, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek not aldı.

Dolu Yağışı Cumhurbaşkanı Darbe Girişimi Bayramlaşma Taziye Ziyareti 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı